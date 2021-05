GDM - Frosinone a Casa Milan per Colombo, Olzer e Brescianini

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, gianlucadimarzio.com, nella giornata odierna il ds del Frosinone Angelozzi e Piero Doronzo erano a Casa Milan per parlare con i rossoneri di tre giovani: Giacomo Olzer, trequartista classe 2001 della Primavera e Marco Brescianini, centrocampista centrale di 21 anni, l'anno scorso in prestito alla Virtus Entella. È stato fatto un tentativo anche per Lorenzo Colombo, giovane attaccante che da gennaio è in prestito alla Cremonese; il Milan però non sembra intenzionato a liberarlo.