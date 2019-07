GDM - Le cifre dell'operazione per Correa: 50 milioni tra parte fissa e bonus semplici, più 7 milioni di bonus complessi

Arrivano ulteriori dettagli sulla trattativa per Angel Correa, in arrivo al Milan dall'Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da GianlucaDiMarzio.com, nella giornata di ieri Zvonimir Boban, in un blitz in Spagna, ha trovato un accordo con i Colchoneros per le seguenti cifre: 50 milioni di euro di parte fissa e bonus di facile raggiungimento, più altri 7 milioni di bonus più complessi. Nel giro di attaccante, dopo l'imminente cessione di André Silva, potrebbe arrivare anche quella di Cutrone, su cui c'è il Wolverhampton.