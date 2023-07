Genoa, forte interesse per Gabbia. Per l'attacco piace anche Lorenzo Colombo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Genoa, fresco di promozione in Serie A, è al lavoro per allestire una squadra che possa competere per la salvezza. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, per la difesa i rossoblù sono fortemente interessati a Matteo Gabbia, che potrebbe lasciare il Milan in prestito. Piace poi anche un altro rossonero, questa volta per l'attacco: nel mirino c'è infatti Lorenzo Colombo (se la gioca con Krzysztof Piatek, ex attaccante del Diavolo).