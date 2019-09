Marco Giampaolo, intervenuto in conferenza stampa, ha escluso di pensare al rischio esonero, concentrato sul lavoro, sugli allenamenti e sulla squadra: "Non penso mai a certe cose, penso solo a lavorare e fare bene il mio lavoro". Il tecnico abruzzese dopo 4 turni di campionato ha totalizzato 6 punti in classifica.