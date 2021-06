Sta per sbloccarsi l’affare Tonali. Come riporta il Giornale di Brescia, i club stanno definendo i contorni dell’operazione: si lavora sulle contropartite tecniche per controbilanciare il valore dello sconto che Cellino applicherà al Milan. L’obiettivo è chiudere la questione entro i primissimi giorni di luglio.