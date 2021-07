Giroud senza paura: la 9 del Milan per sfatare il tabù. Oggi Brahim e Ballo-Tourè

Sono state 24 ore molto frenetiche per Olivier Giroud, atterrato giovedì sera alle 19.00 e ripartito ieri allo stesso orario dopo aver completato le visite mediche e dopo aver firmato il contratto con il Milan per i prossimi due anni. Il francese ha vissuto tutto rapidamente prima di tornare in vacanza, poi sarà di nuovo a Milano il 26 luglio per cominciare ad allenarsi con la squadra. E ieri ha avuto il primo colloquio dal vivo con mister Pioli in sede. Ha ritrovato Gazidis, legato da un rapporto professionale dopo l’esperienza all’Arsenal, ma soprattutto ha mostrato grande disponibilità verso i tifosi che lo hanno atteso all’ingresso della clinica ospedaliera dove ieri mattina si è sottoposto a controlli atletici.

Il coraggio di sfidare una maledizione che dura da anni. Dal dopo Pippo Inzaghi la maglia numero nove non ha mai portato fortuna a chi l’ha indossata. L’ultimo è stato Mario Mandzukic che non ha mai segnato in sei mesi rossoneri. Ma Giroud ha l’esperienza giusta e le spalle larghe per sopportare la pressione e vincere la sua prima sfida, quella contro la scaramanzia. Il matrimonio con il Milan è stato fortemente voluto.

Oggi ci saranno le visite mediche di Ballo-Tourè e Brahim Diaz, gli altri due acquisti del Milan. Per lo spagnolo è un grande ritorno (prestito biennale con diritto di riscatto), mentre il senegalese del Monaco (pagato 4,2 milioni di euro) sarà il vice Theo Hernandez.