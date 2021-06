Goal - Brahim, il Milan e il Real Madrid trattano per lo spagnolo: i 'Blancos' non vogliono perdere il controllo sul classe 99'

Tra partenze, nuove arrivi e conferme, una delle priorità della dirigenza rossonera in questa sessione di mercato è il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid. Il giovane classe 99', protagonista del ritorno dei rossoneri in Champions League, è molto stimato da Pioli e dal suo staff così come da quello del Real Madrid che ha valutato la sua crescita a Milano come molto positiva. Secondo quanto riportato da Goal Espana, i due club stanno già trattando per un ritorno del giocatore in Italia ma stanno ancora studiando la formula. Sempre secondo il portale spagnolo, infatti, i 'Blancos' non vorrebbero perdere la priorità sul giocatore e in questo senso l'accordo potrebbe basarsi o su un nuovo prestito o su una cessione per 30 milioni con un'opzione di recompra per il club spagnolo.