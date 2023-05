Gradimento del Milan per Loftus-Cheek del Chelsea

MilanNews.it

Peppe Di Stefano, inviato di SkySport, ha confermato il nome di Ruben Loftus-Cheek tra quelli monitorati dal Milan: “Era un nome già uscito nelle ultime settimane, ma oggi possiamo dirlo con forza: il Milan segue Loftus Cheek, centrocampista del Chelsea in scadenza nel 2024. Abbiamo conferme in redazione su quello che è il gradimento del Milan, ma da qui alla chiusura della trattativa comunque ce ne vuole. Il gradimento milanista c’è, poi certo ci vorrà una trattativa, la disponibilità economica del club rossonero e soprattutto il via libera del Chelsea.

Il Milan deve fare sul serio a centrocampo soprattutto dopo l’infortunio di Bennacer, completando il reparto soprattutto sotto il profilo atletico"