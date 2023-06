Guardiola non vuole l'addio a zero di Gundogan: "Il nostro ds ci sta lavorando"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Con la doppietta al Manchester United nella finale di FA Cup, Ilkay Gundogan è l'eroe di giornata in casa Manchester City. È il tedesco - accostato di recente al Milan - ad aver regalato la coppa a Pep Guardiola, proprio in quella che potrebbe essere la sua penultima partita con la maglia dei Citizens, essendo in scadenza di contratto. Ma è proprio l'allenatore spagnolo a chiedere di trattenerlo, come ha dichiarato anche ai microfoni della BBC: "Gundogan sa cosa penso. Spero che Txiki Begiristain (direttore sportivo, ndr) possa avere successo, so che ci sta lavorando".