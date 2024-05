Guirassy: "Futuro? L'Inghilterra va bene, come la Spagna e l'Italia. Va bene anche la Germania"

Serhou Guirassy, bomber rivelazione della sorpresa Stoccarda, è stato ospite ieri di una trasmissione in onda su Canal +, in Francia. L'attaccante, arrivato secondo nella classifica della Scarpa d'Oro, ha parlato anche del suo futuro: "Vedremo cosa succederà con lo Stoccarda", ha detto il 28enne. "Ho parlato durante la stagione con la dirigenza ma mi sono sempre concentrato sul campo. I miei agenti sanno quello che fanno. Lascio fare a loro e continuo a concentrarmi sul mio lavoro".

Il guineano ha poi precisato: "Sarò io a prendere la decisione finale. Certo, è sempre difficile lasciare un club quando tutto va bene. Ma ci sono sempre nuovi gradini da salire. Vedremo cosa succederà".

Restare a Stoccarda o tentare la fortuna in una big europea? Tutto è ancora in bilico ma quello che è certo è che la clausola di 20 milioni alletta tutti, in particolare Milan e Borussia Dortmund: "L'Inghilterra va bene, come la Spagna e l'Italia. Va bene anche la Germania. Non ho preferenze particolari, l'importante è che mi senta a mio agio".