Guirassy va convinto: Moncada al lavoro. Ha già incontrato l'attaccante

Serhou Guirassy è il nome forte per l'attacco rossonero. L'attaccante dello Stoccarda, 27 anni, sta vivendo la sua miglior stagione della carriera, almeno se si guardano i numeri messi insieme fino a qui. Tra Bundesliga e DFB Pokal - la Coppa di Germania - la punta guineana ha realizzato già 18 gol in 13 partite complessive. Un ruolino che lo ha fatto finire sul taccuino non solo del Milan ma anche di altre big europee, inglesi incluse.

L'occasione è ghiotta, anche perché la clausola di Guirassy è molto appetibile. Per strapparlo allo Stoccarda servono "appena" 17.5 milioni di euro: un lusso per un attaccante, al giorno d'oggi. Dunque non ci sarà da convincere tanto il club, quanto il giocatore stesso: al momento Guirassy non vorrebbe lasciare la Bundesliga ed è per questo che Moncada è già al lavoro e ha già preso contatti anche con il ragazzo quando è stato a visionarlo qualche settimana fa.