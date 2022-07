HLN - "Abisso tra offerta del Milan e richiesta del Bruges" per De Ketelaere. La trattativa prosegue

MilanNews.it

"Arrivati alle 12:35 con il loro Gulfstream Jet nero all'aeroporto di Ostenda, Maldini e Massara poco dopo le sei sono ripartiti senza un accordo per Charles De Ketelaaere verso l'aeroporto di Milano Linate": è questa l'estrema sintesi dell'articolo di HLN, testata sportiva belga, sull'incontro tra i dirigenti del Milan e quelli del Club Bruges per il talento classe 2001. Si legge, inoltre, che "ci sia ancora un abisso tra ciò che il Milan offre e le richieste del Club Bruges, nonostante l'opera di persuasione tentata oggi dai rossoneri". In ulteriore estrema sintesi: "la trattativa non ha guadagnato slancio, ma non si è nemmeno spenta. I prossimi giorni faranno capire quanto il Milan sarà disposto ad impegnarsi per De Ketelaere".