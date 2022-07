HLN - De Ketelaere in campo oggi e in Supercoppa con il Club Bruges: l'offerta del Milan non è ancora soddisfacente

MilanNews.it

Secondo quanto riportato dalla testata olandese HLN, il Milan non ha ancora presentato un'offerta vicina alle richieste del Club Bruges per Charles De Ketelaere e, per questo motivo, il giocatore classe 2001 scenderà regolarmente in campo quest'oggi alle 15:30 nell'amichevole dei belgi contro l'Utrecht e - si legge - dovrebbe essere a disposizione anche per la Supercoppa di domenica.