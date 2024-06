Hojbjerg deciso a lasciare il Tottenham: quanto viene valutato il danese

Nella giornata di oggi il Corriere dello Sport ha riportato un'indiscrezione per un nome nuovo a centrocampo. Si tratta di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham e della Damicarca di quasi 29 anni. Le caratteristiche del calciatore si sposerebbero alla grande con l'idea di rinforzo richiesto da Fonseca per la linea mediana: serve un giocatore fisico e dalle spiccate capacità difensive che possano aiutare la squadra a ritrovare quell'equilibrio in difesa che non c'è stato nel corso dell'ultima stagione.

Hojbjerg entra nell'ultimo anno di contratto con gli Spurs ma secondo l'indiscrezione ritiene che il suo ciclo nel Nord di Londra sia concluso a livello tecnico e di progetto, puntando dunque a un trasferimento. Sul giocatore si erano interessati recentemente sia la Juventus che il Napoli e oggi potrebbe essere il Milan a metterlo nel mirino, anche perché il danese ha un costo del cartellino minore rispetto a quelli di Wieffer e Fofana, altri nomi sulla lista della dirigenza rossonera. Hojbjerg è valutato 20 milioni.