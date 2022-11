I numeri di Aouar con il Lione: 15 presenze in Champions League

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Houssem Aouar è l'ultimo giocatore che sarebbe finito sul taccuino di Maldini e Massara per il mercato del futuro: sia per giugno ma anche per gennaio secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista francese, classe '98, gioca nell'Olympique Lione da quando ha 11 anni e dal 2015 in prima squadra. Con il club francese ha giocato 221 partite totali, trovando in 41 occasioni il gol. Ha una buona esperienza anche a livello internazionale: 15 presenze in Champions League per lui condite da una rete segnata contro il Lipsia. Solo in un'occasione Aouar è sceso in campo con la maglia della nazionale francese.