I Wolves hanno offerto 15 milioni di euro più bonus all'Almeria per Pubill

Il Wolverhampton ha deciso di fare all-in su Marc Pubill, esterno dell'Almeria seguito con attenzione anche dal Milan nel corso di questo calciomercato. A differenza del Diavolo, che continua a tentennare, il club di Premier League ha deciso di passare ai fatti presentando una prima offerta ufficiale agli andalusi per il classe 2003.

Stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano sui propri profili social, i Wolves avrebbero offerto 15 milioni di euro più bonus per Marc Pubill, aggiungendoci anche una percentuale sulla futura rivendita a favore dell'Almeria, dettaglio tutt'altro che da sottovalutare in un'operazione come questa. Con questa mossa il club inglese spera di chiudere l'affare nelle prossime ore, anticipando le mosse degli altri club.