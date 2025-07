Milan, è Estupinan l'erede di Theo Hernandez: cifre e dettagli

Nella serata di ieri Milan e Brighton hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento in Serie A di Pervis Estupinan (LEGGI QUI). Dopo il tentativo per Archie Brown il club rossonero ha alla fine deciso di puntare sull'esperienza, le qualità e la potenza fisica dell'ecuadoregno, che nelle ultime tre stagioni ha totalizzato 104 presenze, 5 gol e 14 assist con la maglia dei Seagulls.

Le cifre dell'operazione Estupinan

Milan e Brighton hanno raggiunto un'intesa di massima per Estupinan per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Più nello specifico si parla di una base fissa da 17 milioni di euro più 2 di bonus. Il calciatore, invece, firmerà un contratto quadriennale, con opzione per il quinto, a 2,5 milioni di euro a stagione.