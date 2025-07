Bianchin: "La trattativa con il Brighton per Estupinan è progredita ed è ora vicina alla chiusura"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'acquisto di Pervis Estupinan: "Il terzo arriverà da lontano. Dopo Luka Modric e Samuele Ricci, il Milan è a un passo dal terzo acquisto estivo. La trattativa con il Brighton per Pervis Estupinan è progredita ed è ora vicina alla chiusura. I due club sono molto vicini, mancano le ultime strette di mano ma la fase finale è avviata. Estupinan viene dall'Ecuador, sarà il terzino sinistro titolare e prenderà idealmente il posto di Theo Hernandez, passato all'Al Hilal. Ha 27 anni e ancora tanto calcio davanti.

Il Milan e il Brighton a meno di sorprese si stringeranno la mano intorno a quota 18 milioni più bonus. Questo è emerso nelle ultime ore. Quanto all'accordo con Estupinan, non è un problema: il Milan e il terzino ecuadoriano, ex Villarreal, hanno già l'accordo per un quadriennale da 2 milioni e mezzo all'anno".

LE PAROLE DI ALLEGRI SUL MERCATO

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Singapore a due giorni dell'amichevole contro l'Arsenal, in programma domani alle 13:30 italiane.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa pensi del mercato?

"Con il mercato c'è totale sinergia con la società che sta lavorando perché il 31 agosto la squadra sia pronta per essere competitiva per campionato, Coppa Italia e per la Supercoppa Italiana".