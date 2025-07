Il presidente del Lecce spiega che i buoni rapporti tra Corvino e Tare hanno aiutato il prestito di Camarda

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, si è così espresso a Rai 2 sulle prospettive dei giallorossi, in particolare su Francesco Camarda, arrivato dal Milan: "È stata una intuizione del nostro responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino che già prima dell'inizio del mercato lo voleva prendere. I buoni rapporti fra Corvino e Tare credo abbiano agevolato l'operazione che è intelligente per entrambi, perché da noi i giovani giocano. Una prospettiva giusta per un talento che sembra già molto maturo. Una operazione intelligente da ambo i lati".

LE PAROLE DI CAMARDA

Francesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, si è presentato alla sua nuova squadra durante la conferenza stampa:

Come è stato il salto fra i grandi?

"Riesco ad adattarmi ai ritmi in poco tempo. Il passaggio dal settore giovanile al Milan Futuro e alla Serie A è stato un bel salto, ci è voluto un po' di tempo per adeguarmi ai tempi. La Serie C è un campionato difficile, c'è tanto contatto fisico. A livello tecnico la Serie A è un altro livello, ma la C a livello fisico è più difficile, ci sono meno spazi e meno possibilità di mettersi in mostra. Il segreto per adeguarsi al ritmo quest'anno sarà l'allenamento, anche contro giocatori come Baschirotto e Gaspar che fisicamente sono devastanti. Questa cosa mi aiuterà tanto. Lo scorso anno con il Milan mi allenavo contro giocatori come Gabbia e Tomori, devi alzare il ritmo e il livello. In allenamento migliori e in partita metti in atto quello che impari".