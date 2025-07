Il Marsiglia valuta un ritorno in Francia di Bennacer

Ismael Bennacer è destinato a lasciare il Milan nel corso di questo calciomercato, e la doppia esclusione, prima dal raduno e poi dalla tournée in Asia e in Ocenia, non fa altro che confermarlo.

Riporta il collega di Sportitalia Gianluigi Longari che sul centrocampista algerino ci sarebbe il forte interesse di alcune squadre saudite, ma fra queste si sarebbe inserito anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi. L'a starebbe infatti pensando di riportare in Francia Ismael Bennacer ma a condizioni più favorevoli rispetto a quelle del precedente accordo stipulato con il Milan, ovvero prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro.