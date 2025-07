Niente più Besiktas, Emerson Royal ora vuole il Flamengo: il punto

Oggi pomeriggio Milan e Besiktas avevano trovato un accordo per il trasferimento in Turchia di Emerson Royal sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Non restava altro che programmare l'arrivo a Istanbul del brasiliano, l'inserimento improvviso del Flamengo nelle trattative ha fatto saltare tutto.

Nonostante l'accordo con il Milan il Besiktas si è tirato fuori dalla corsa a Emerson Royal, lasciando strada spianata ai brasiliani che a quanto pare vorrebbero il classe 1999 a titolo definitivo. Da che doveva andare in Turchia l'ex Tottenham può adesso finire in Brasile, con le parti che si riaggiorneranno nei giorni con l'obiettivo di trovare un accordo che accontenti tutti.