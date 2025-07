Il Flamengo sta provando a inserirsi su Emerson Royal

Nonostante Milan e Besiktas abbiano trovato un accordo per il trasferimento in Turchia di Emerson Royal, la partita per il futuro del terzino brasiliano è ancora incredibilmente aperta.

Stando a quanto riportato dal collega Matteo Moretto sui propri canali social, infatti, il Flamengo sta provando a capire se ci sono i margini per inserirsi su Emerson Royal, avviando anche i contatti per l'esterno del Milan.

Accordo Milan-Besiktas per Emerson Royal

Nelle scorse ore Milan e Besitkas hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Emerson Royal sulla base di un prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. L'inserimento del Flamengo, però, potrebbe decisamente stravolgere le carte in tavola.