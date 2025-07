Il Flamengo vuole Emerson Royal a titolo definitivo

Si arricchisce di un nuovo capitolo la telenovela relativa al futuro di Emerson Royal. Dopo essere stato ad un passo dal Besiktas, il terzino brasiliano potrebbe ora tornare in patria, in Brasile, dopo l'inserimento di una grande del calcio carioca come il Flamengo.

Stando a quanto riportato dal collega Matteo Moretto, infatti, la società Rubo-Negra avrebbe offerto al Milan un trasferimento a titolo definitivo di Emerson Royal, che in tutto questo ha raggiunto proprio in queste ore un accordo di massima con i brasiliani.