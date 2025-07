Ribaltone nell'affare Royal: il Besiktas pronto a tirarsi fuori dalla corsa al brasiliano

Nel pomeriggio di oggi Milan e Besitkas hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in Turchia di Emerson Royal. Sembrava tutto fatto, non si aspettava altro che l'arrivo a Istanbul del terzino brasiliano, che a questo punto per la seconda volta nell'arco di sei mesi non avverrà.

Stando al collega Matteo Moretto, infatti, il Besiktas è pronto a tirarsi fuori dalla corsa per Emerson Royal dopo il clamoroso inserimento del Flamengo, che a quanto pare avrebbe contattato il giocatore nelle scorse ore per capire se ci fossero i margini per riuscire a strapparlo alle Kara Katallar. Ed alla fine i rossoneri di Rio hanno avuto ragione, anche perché dopo la massima apertura del giocatore alla destinazione, i Rubo Negro proveranno ad avanzare rapidamente nelle trattative per il terzino del Milan.