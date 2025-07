Gozzini: "Allegri ha avuto modo di apprezzare Estupinan in video, dove spesso si vede lanciarsi in attacco"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sull'ormai probabilissimo arrivo di Pervis Estupinan al Milan: "Nemmeno Theo Hernandez era Theo Hernandez prima di passare da Milano: in rossonero si è preso la scena internazionale e la maglia della Francia. Pervis Estupinan non è così noto al grande pubblico europeo, ma Milano è la scena giusta per mettersi in mostra. Potrebbe farlo – per togliere il condizionale potrebbe volerci ancora qualche ora – grazie al nuovo tecnico rossonero, ben felice di accoglierlo in gruppo. Allegri ha avuto modo di apprezzarlo in video, dove spesso si vede lanciarsi in attacco: il giocatore ha una spiccata propensione offensiva".

LE ULTIME SU JASHARI

Come riportato più volte negli ultimi giorni, Ardon Jashari non ha partecipato a diverse attività legate al Bruges: dalla presentazione delle maglie, alle foto ufficiali della squadra, agli allenamenti del gruppo integrale. Fino alla non convocazione per la sfida di ieri valida per la Supercoppa belga, vinta contro l'Union Saint-Gilloise. Nicky Hayen, allenatore del Bruges, si è così espresso in conferenza stampa sul comportamento dello svizzero: "Io non reagirei in quel modo. Hai un contratto e cerchi di onorarlo fino all'ultimo giorno. L'accordo tra Ardon e i club è stato raggiunto. Vedremo quanto durerà. Sostengo il club al cento per cento. Questo è un ottimo esempio di come trattenere i giocatori migliori. Spero che si raggiunga presto un accordo, qualunque sia la decisione".

Secondo La Gazzetta dello Sport, il lieto fine per due trattative portate avanti dal Milan è finalmente vicino: sia Ardon Jashari che Pervis Estupinan, infatti, potrebbero aggiungersi al gruppo rossonero attualmente in ritiro in tournée a Singapore: il Milan sta accelerando affinché ciò accada. Dopo la vittoria di ieri in Supercoppa belga senza lo svizzero non convocato, il Bruges sembra aver abbassato le difese per Jashari: il pressing del Milan ha dato i suoi frutti.