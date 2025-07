Accelerata del Genoa per Colombo: operazione ai dettagli. La formula

vedi letture

Lorenzo Colombo non farà parte della rosa del Milan in questa stagione: questa non è una novità perché è da tempo che si sa che il centravanti classe 2002 è destinato a una nuova partenza, dopo aver giocato nel Lecce, nel Monza e nell'Empoli nelle ultime tre stagioni. Il centravanti è al momento a Singapore, in tournée con Massimiliano Allegri e il resto della squadra anche perché, a oggi, è l'unica punta di ruolo a disposizione del tecnico livornese, dal momento che Santiago Gimenez è ancora in ferie post Gold Cup.

Matteo Moretto, però, sul suo profilo X ha riportato che il Genoa, una delle squadre sulle tracce di Colombo, ha dato una netta accelerata nelle ultime ore per il centravanti rossonero. La trattativa è ai dettagli, come continua il collega che poi sottolinea che si è arrivati a un'intesa grazie alle condizionin favorevoli proposte dal club rossoblù. In particolare Colombo dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto che può però diventicare obbligo al verificarsi di determinate situazioni. Da capire domani se Colombo sarà a disposizione, o meno, per l'amichevole contro l'Arsenal.