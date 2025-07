Guidi su Jashari: "Al Milan ritengono che alla fine i belgi saranno propensi ad accontentare il giocatore"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Ardon Jashari al Milan: "La telenovela Ardon Jashari vive una nuova puntata. Ieri il centrocampista svizzero del Bruges, obiettivo numero uno per rinforzare la mediana del Milan, si è allenato a parte al centro sportivo del club belga, dopo aver già saltato la gara di Supercoppa contro l’Union St. Gilloise. La sua volontà è chiara a tutte le parti: vuole il trasferimento in Italia e aspetta solamente il via libera per esaudire il suo desiderio. Lo ribadirà, con ogni probabilità, già oggi nel colloquio previsto con la dirigenza del Bruges, presente pure il suo agente, di ritorno proprio da Milano dopo il meeting con i rossoneri di sabato. Al momento il Milan non ha alzato la sua offerta e non è detto lo farà: in via Aldo Rossi ritengono di aver messo sul piatto una cifra importante (ben oltre i 30 milioni di euro con i bonus) e, soprattutto, che alla fine i belgi saranno propensi ad accontentare il giocatore".

IL PUNTO SUL MERCATO DEL MILAN

Nella serata di sabato il Milan è partito per la tournée in Asia, dove giocherà una serie di amichevoli di lusso per cominciare a prepararsi in vista dell'inizio della prossima stagione. Al seguito della squadra c'era l'amministratore delegato Giorgio Furlani ma non il direttore sportivo Igli Tare, restato in città per via di una serie di trattative calde che il Milan punta a chiudere nell'arco di qualche giorno così da regalare a Max Allegri i rinforzi necessari per affrontare nel migliore dei modi questa pre-season.

In merito a questo discorso Il Corriere dello Sport ha questa mattina parlato delle due trattative più calde titolando "Sprint Estupinan, il Diavolo chiude. Jashari un serial". Per l'ecuadoregno è stato infatti trovato un accordo con il Brighton nella giornata di ieri, mentre le cose per lo svizzero si pronosticano andare ancora per le lunghe.