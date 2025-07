Jashari ha ribadito la volontà di partire: braccio di ferro con il club

Arrivano novità in merito alla situazione Ardon Jashari, anche se non spostano di una virgola la situazione attuale che rimane di stallo e non si sblocca. Come riporta sul suo profilo X il collega Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, anche nella serata di oggi il centrocampista svizzero ha ribadito la sua ferma volontà di lasciare il Club Brugge e trasferirsi al Milan, tramite l'azione del suo agente. La risposta della società belga è rimasta la stessa: un no secco.

Al momento, continua Guidi, la situazione è quella di un braccio di ferra tra l'entourage del giocatore e il Club Brugge. Secondo quanto riportato oggi dalla testata belga HLN, Ardon Jashari oggi ha svolto l'allenamento odierno con il resto del gruppo squadra per i primi 15 minuti; c'è da precisare, comunque, che si tratta di una sessione di lavoro personalizzata assieme insieme al resto della squadra a disposizione del tecnico Nicky Hayen dopo la vittoria della Supercoppa nazionale.