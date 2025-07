Colombo verso il Genoa: operazione in prestito da 10 milioni di euro

Lorenzo Colombo è sempre più vicino a un nuovo trasferimento: nelle ultime ore il Genoa è in stretto contatto con il Milan per chiudere al più presto l'operazione. Il centravanti rossonero, che al momento si trova a Singapore in tournée con la prima squadra, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio si trasferirà al Grifone in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo.

La condizione secondo cui scatta l'obbligo è legata alla salvezza del club ligure ma anche al totale di presenze e gol. In totale, viene riportato, il costo totale dell'operazione è di 10 milioni di euro. L'accordo tra i due club è stato trovato, ora manca l'intesa con il calciatore. Da capire se domani contro l'Arsenal Colombo sarà a disposizione.