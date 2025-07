Boniface si toglie dal mercato? Dice che resterà al 100% a Leverkusen

Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen accostato anche al Milan, si è così espresso nel podcast 'The Culture League' sul suo futuro: "Sono assolutamente certo che il mio futuro sia qui. Dal mio punto di vista, è chiaro al 100% che resterò. Ho ancora tre anni di contratto, voglio vincere titoli con il Bayer e fare una grande stagione.

Ho ricevuto un'offerta per andare in questa squadra saudita e ho ricevuto anche un'offerta da una squadra di alto livello in Italia. Mi ha detto: ‘Che ti prende? Vai in Italia, giocherai in Champions League'. Nel mondo del calcio succedono tante cose. La gente pensa che riguardi solo i calciatori, ma in realtà è anche il club a offrire soldi. Se al club vengono offerti pochi soldi, diranno di no. Anche il club voleva i soldi, circa 70 milioni di euro, e ha accettato".

Con il semaforo verde del Bayer, Boniface credeva che l'affare con l'Al Nassr fosse fatto ed era pronto a volare in Arabia: "Ero pronto a partire. Ho fatto le valigie. Vivo a Colonia, siamo andati in macchina a Francoforte. L'offerta era così alta che ho persino regalato alcuni dei miei abiti di lusso ai miei amici. Ero nella mia camera d'albergo a pregare che l'accordo si concretizzasse, ma all'ultimo minuto è saltato tutto. Poi li ho richiamati e gli ho detto: 'Ti ricordi la maglietta di Louis Vuitton che ti ho regalato?'".