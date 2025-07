Pasotto su Liberali: "La sensazione è che il Milan possa pensare a lui come una cessione a titolo definitivo"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Mattia Liberali: "Mattia Liberali ha solo 18 anni (fatti da poco, ad aprile) e si trova già - suo malgrado - in una situazione di stallo. Contratto in scadenza nel 2026 e, fino a questo momento, nessuna certezza sul suo futuro. Uno scenario particolare perché Mattia è un ragazzo dai piedi d'oro, che tra l'altro ha già esordito in prima squadra: Milan-Genoa di campionato, a dicembre dell'anno scorso, titolare per un'ora al centro della trequarti nel 4-2-3-1 di Fonseca. Di rinnovo, però, non si parla. Quanto meno, non se ne parla più.

La sensazione, almeno fino a quando la situazione non sarà più chiara, è che il Milan possa pensare a lui come una cessione a titolo definitivo. Il fatto che il prolungamento di contratto non sia (ancora) andato in porto è il primo indizio chiaro. Il secondo lo racconta abbastanza chiaramente il suo percorso lungo la scorsa stagione. Certo, il debutto in A è una chicca e un orgoglio, ma - col senno del poi - è soltanto una ciliegina sopra una torta che in realtà non c'è. Aggregato alla prima squadra fin dalla tournée negli Usa della scorsa estate, quando si sprecavano i paragoni con Phil Foden, si era subito messo in mostra. Passerella deluxe a inizio agosto nella prestigiosa vittoria del Diavolo sul Real Madrid, quando Mattia aveva disegnato calcio contro i bianchi di Ancelotti, fornendo un promettente seguito alla conquista dell'Europeo Under 17 (assieme a Camarda), impreziosito da un suo gol fantastico all'Inghilterra".