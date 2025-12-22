Füllkrug al Milan, Moretto: "Il diritto di riscatto non è di 15 milioni. La cifra è più accessibile e favorevole ai rossoneri"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato è intervenuto così poco fa sul proprio canale YouTube in merito all’operazione di mercato (ormai conclusa) che porterà Niclas Fullkgrug in rossonero. Ecco le considerazioni di Moretto:

“È ormai cosa fatta, il tedesco sbarcherà tra poche ore in Italia a Malpensa. Un’operazione condotta da Igli Tare, e dai costi contenuti. Infatti, si è parlato molto del diritto di riscatto che il Milan ha per Fullkrug, ma non è di 15 milioni. La cifra risulta essere molto inferiore, accessibile quindi per favorire un futuro in rossonero anche nella prossima stagione”.

Perché Fullkrug può debuttare già il 2 gennaio

Fullkrug potrebbe debuttare contro il Cagliari grazie a una deroga della Figc. Venerdì 2 gennaio aprirà il calciomercato invernale e sarà possibile depositare i contratti in Lega. A causa dei tempi tecnici ristretti, le due squadre non avrebbero potuto schierare i nuovi acquisti nell'anticipo del venerdì sera. Tuttavia, su richiesta della Lega Calcio, la Figc ha concesso una deroga ad hoc così da non "penalizzare" Cagliari e Milan rispetto agli altri club di Serie A che scenderanno in campo da sabato 3 gennaio in poi.

Il dispositivo Figc

La deroga, ovviamente, riguarda solamente le due squadre che scenderanno in campo il 2 gennaio. Nel dispositivo pubblicato dalla Figc è spiegato che "ritenuta condivisibile la proposta, ed in particolare le ragioni tese ad assicurare una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Serie A", si autorizza "limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, l'utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara".