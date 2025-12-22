Galatasaray, si raffredda la pista Santi Gimenez: dubbi sulle condizioni fisiche

Come era prevedibile, dopo che Santiago Gimenez ha optato per l'operazione alla caviglia, le possibili acquirenti dell'attaccante messicano stanno rivalutando i propri interessi dal momento che il centravanti rossonero sarà costretto a stare fermo almeno per due mesi e mezzo, se non di più. Tra le squadre che avevano inserito nella propria lista per il mercato di gennaio El Bebote c'era anche la formazione turca del Galatasaray, alla ricerca di un compagno di reparto per Osimhen, con Icardi in scadenza contrattuale.

Secondo quanto riporta il portale sportivo turco Fanatik, la formazione di Istanbul nelle ultime ore avrebbe alzato il piede dal pedale per quanto riguarda Gimenez, una pista che ormai si è raffreddata. Ad alimentare i dubbi, come ampiamente immaginabile, l'operazione e la conseguente convalescenza dell'ex Feyenoord. A oggi, dunque, il Galatasaray vuole provare a sondare altri territori e altri profili, tra questi anche quello di livello di Antoine Griezmann.