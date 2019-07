Il 20enne dal futuro d'oro: Leao e la doppia posizione che può assumere al Milan

Prima punta nel 4-2-3-1 di Galtier ma in grado di ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Leao è cresciuto nello Sporting Clube, club con cui ha esordito in prima squadra nel 2017 ed il primo gol è arrivato nella sfida contro il Porto. Un impatto-lampo e rete arrivata dopo appena 60 secondi dal suo ingresso in campo al posto di Doumbia. Il Milan ora si è inserito nella corsa al classe '99 del Lille, per anticipare la concorrenza. Dalla Francia, stando a quanto riportato da RMC Sport, si parla anche delle cifre di questa operazione che sarebbe da 35 milioni di euro con Tiago Djalo che farebbe il percorso inverso (con una valutazione di 5 milioni).