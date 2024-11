Il Barcellona pensa a rinforzarsi sulle ali: torna nel mirino Rafael Leao

Dopo aver fallito l'assalto a Nico Williams la scorsa estate, il Barcellona continua la ricerca di un esterno con il quale andare a rinforzare e completare una volta e per tutte la rosa a disposizione di Hansi Flick. Considerate le ambizioni del club blaugrana, al servizio dell'allenatore tedesco non verrà messo un giocatore qualunque, ma uno dei migliori nel suo ruolo, come confermano anche le notizie trapelate in mattinata.

Stando infatti a quanto scritto da SPORT, il Barcellona punta in alto ed è per questo che sarebbe tornato a mettere nel mirino Rafael Leao, per il quale un timido tentativo è stato fatto anche verso la fine dello scorso agosto. Il 10 del Milan non sarebbe però l'unico finito sul taccuino del presidente Laporta, interessato anche all'evolversi delle situazioni relative al futuro di un altro grande campione della Serie A, ovvero Kvicha Kvaratkshelia.