Il Bologna ha fatto dei sondaggi con il Milan per Okafor e Chukwueze

Il Milan punta Santiago Gimenez, e questo è oramai un dato di fatto. C'è però bisogno di fare spazio in rosa all'attaccante messicano, anche perché lì davanti c'è sovraffollamento. In attesa di capire cosa ne sarà di Luka Jovic, cercato in modo particolare dal Monza dopo dei timidi sondaggi di Monaco e Siviglia, il Milan avrebbe aperto alla cessione sia di Noah Okafor che di Samuel Chukwueze.

Il primo, in realtà, era stato anche ceduto al RedBull Lipsia, ma per via di alcuni problemi fisici, a detta dei tedeschi, l'affare è saltato. Per il nigeriano, invece, si parla di offerte provenienti dall'Arabia Saudita.

Nelle scorse ore, però, qualcosa si sarebbe in mosso per i due calciatori rossoneri. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di SportMediaset, il Bologna avrebbe fatto un sondaggio sia per Okafor che per Chukwueze con il Milan, con il Diavolo che per entrambi i giocatori chiede soldi certi, anche per finanziare l'operazione Gimenez.