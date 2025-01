Il Bologna sonda Davide Calabria per la fine del mercato invernale

vedi letture

Il mercato del Milan si sta accendendo nella parte finale, anche un po' a sorpresa. Dopo la notizia di una trattativa avanzata tra Milan e Galatasaray per il trasferimento di Alvaro Morata in Turchia, il collega Matteo Moretto riporta anche di un'altra possibilità di partenza in casa rossonera. Si tratta di Davide Calabria che entra negli ultimi mesi di contratto, in scadenza a giugno 2025, e che sta venendo sondato dal Bologna in queste ultime ore di mercato.