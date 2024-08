Il Brentford vuole Adli: offerta da 12 milioni al Milan

Dopo la proposta arrivata dagli arabi dell'Al Shabab, ecco una nuova offerta per Yacine Adli: stavolta, come riporta stamattina Tuttosport, a farsi avanti per il francese è stato il Brentford che avrebbe fatto arrivare a Casa Milan un'offerta da 12 milioni di euro per il cartellino del centrocampista francese che non sembra essere centrali nei piani tecnici di Paulo Fonseca.

C'è da convincere il giocatore che è molto legato all'ambiente rossonero. L'ex Bordeaux rischia però di vedere molto poco il campo e quindi questo potrebbe portarlo a valutare una sua partenza. Anche perchè il Milan è al lavoro per prendere almeno un altro centrocampista e così gli spazi per Adli sarebbero ancora più ridotti.