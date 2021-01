Il Celtic vuole tenere Laxalt e cerca uno sconto: troppi i 9 milioni chiesti dal Milan

Diego Laxalt potrebbe restare al Celtic dopo la scadenza del prestito annuale. L'esterno sinistro di proprietà del Milan era arrivato in Scozia nell'ultimo giorno del mercato estivo, ma le due squadre non avevano trovato un accordo sull'importo da corrispondere per il riscatto. I rossoneri valutavano a ottobre circa 9 milioni l'ex Genoa, ma tra qualche mese potrebbero rivedere al ribasso le proprie pretese. Lo riporta Sky Sports UK.