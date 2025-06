Il Chelsea prepara l'offerta per Maignan, il Milan pensa a Milinkovic-Savic: clausola da 20 mln

Nel corso della diretta sul canale YouTube "Fabrizio Romano in Italiano", Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno raccontato le ultime sul forte interessamento del Chelsea per Mike Maignan.

Ha esordito così Romano: "Il Chelsea sta preparando l'offerta per Maignan, vediamo nei prossimi giorni. Il portiere non ha chiuso la porta la Chelsea. Maresca lo vuole e puo approfittare della situazione contrattuale, visto che è in scadenza nel 2026".

Moretto ha poi aggunto che il Milan, capita la situazione, ha iniziato a sondare un po' di portieri. Uno dei nomi, ma sicuramente non l'unico, è quello di Vanja Milinkovic-Savic del Torino, che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.