Il CorSport titola: "Il Dortmund tra il Milan e Guirassy"

"Il Dortmund tra il Milan e Guirassy": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che tra i nomi che i rossoneri stanno seguendo per l'attacco c'è anche quello di Serhou Guirassy, autore di 30 gol in 30 partite con lo Stoccarda in questa stagione. Il suo prezzo, rispetto ad altri obiettivi del Diavolo come Gimenez e Zirkzee, è piuttosto abbordabile (17,5 milioni di euro), mentre è alta la sua richiesta di stipendio.

A complicare poi tutto c'è il forte interesse per Guirassy del Borussia Dortmund, finalista dell'ultima Champions League: i tedeschi sono in pressing e hanno intensificato i rapporti con l’entourage del 28enne guineano per trovare una quadra sulle commissioni e sull’ingaggio.