Il CorSport titola: "Walker a dettagli: è un Milan british"

L'edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Walker a dettagli: è un Milan british". Il club rossonero è vicino a chiudere per Kyle Walker che sbarcherà nei prossimi giorni a Milanello in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro. Nella serata di ieri ci sono stati ulteriori contatti tra Milan e Manchester City per definire l’affare. Il difensore non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Diavolo. Per Walker non sarà difficile ambientarsi visto che in rossoneri troverà diversi suoi connazionali inglesi come Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham e Fikayo Tomori, il quale è stato accostato con insistenza alla Juventus negli ultimi giorni, ma non intende lasciare il Milan.

Questi i numeri stagionali di Walker con la maglia del Manchester City:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 2

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1159'

AMMONIZIONI: 3