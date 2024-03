Il futuro di Giroud è a stelle e strisce. La Gazzetta: "Tratta col Los Angeles"

Tra i tanti interrogativi che il Milan si porterà con sè verso la prossima stagione, c'è anche quello del centravanti. Non solo ci si chiede su quale profilo il club rossonero affonderà il colpo ma anche se Olivier Giroud resterà. Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti, anche dall'America, voci di un suo passaggio estivo nel campionato statunitense, la MLS. Nello specifico la Gazzetta dello Sport oggi riporta anche di trattative con una squadra, come riferito ieri dal The Athletic. La rosea titola così sul numero 9 francese del Milan: "Giroud sempre più Usa: tratta col Los Angeles FC". Quella che fu anche la squadra di Chiellini e Gareth Bale; oggi gioca in porta l'amico Lloris.

Giroud va in scadenza al termine di questa stagione. La sua esperienza in rossonero è stata un crescendo: questa terza stagione a livello numerico potrebbe anche superare le due precedenti in cui i rossoneri hanno raggiunto Scudetto e semifinale di Champions League. Attualmente il francese percepisce uno stipendio di 3.5 milioni ma sicuramente la partita non si gioca sul piano economico. Giroud ha un rapporto straordinario con i tifosi e ottimo con il club: ma ci sono altri fattori, come quello della famiglia e della carta di identità, da considerare nella sua scelta. Il Milan attende la decisione: se Olivier vuole rimanere la porta è aperta.