MilanNews.it

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "De Ketelaere, un altro passo verso il Milan". In casa rossonera è aumentata la fiducia dopo il viaggio di ieri in Belgio di Paolo Maldini e di Frederic Massara che hanno incontrato i dirigenti del Bruges per portare avanti la trattativa per il giovane trequarista.