Il Giornale - Il Milan si avvicina a Zirkzee: per chiudere manca l'accordo con l'agente sulle commissioni

Il Milan si avvicina a Joshua Zirkzee. Lo scrive questa mattina Il Giornale che spiega che è lui il prescelto per raccogliere l'eredità di Giroud e indossare la maglia numero 9 rossonera. Il club di via Aldo Rossi è pronto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro al Bologna e ha già un accordo con il giocatore per un quinquennale da 5 milioni a stagione.

Per chiudere manca però ancora l'intesa con il suo agente Kia Joorabchian sulle commissioni. La prossima settimana sono comunque previsti nuovi contatti tra le parti per provare a chiudere la trattativa, così che il Milan possa avere fin da subito il suo nuovo centravanti titolare.