Il Giornale - Mercato Milan: Kamada arriverà probabilmente in coppia con Loftus-Cheek

Il Milan è vicinissimo a chiudere l'arrivo in rossonero di Daichi Kamada, trequartista che è in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte e dunque in estate sarà un parametro zero. Secondo Il Giornale in edicola questa mattina, il 26enne giapponese arriverà probabilmente in coppia con il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek del Chelsea.