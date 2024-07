Il Giornale - Milan-Fofana: il Monaco cerca di alimentare un’asta al rialzo, ma il giocatore vuole solo i rossoneri

Il Milan continua l'assalto a Youssouf Fofana per rinforzare il suo centrocampo. Il Monaco, però, da parte sua, continua a fare muro perchè spera di scatenare un’asta al rialzo che però al momento non decolla in quanto il mediano francese vuole solo i rossoneri. Lo riferisce questa mattina Il Giornale che aggiunge che la sensazione è che tra i 20 e i 25 milioni di euro si possa chiudere.

Ma i colpi del Milan in mezzo al campo potrebbe non fermarsi qui: in caso di partenza di uno tra Ismael Bennacer e Yacine Aldi, entrambi finiti nel mirino di alcuni club dell'Arabia Saudita, i rossoneri tornerebbero alla carica per Lazar Samardzic che punta a lasciare l'Udinese e fare il grande salto in una big.