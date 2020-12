Il Giornale - Milan, Gomez è più di un'idea: può prendere subito il posto di Calhanoglu

Il Giornale oggi in edicola spiega che Alejandro Gomez è un'idea per il mercato del Milan. Si è acceso il mercato attorno al trequartista argentino dopo la rottura con Gian Piero Gasperini e il giocatore vuole restare in Italia per non perdere la Nazionale in vista della Copa America. Il giocatore stuzzica l'interesse del Milan: i rossoneri sono alle prese col delicato rinnovo di Hakan Calhanoglu ma in caso di rottura, potrebbe cedere subito il 10 per portare immediatamente Gomez alla corte di Pioli.