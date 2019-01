Il Giornale - Milan, i rossoneri vogliono Piatek ma il Genoa non vuole cederlo a gennaio. Più concreta l'ipotesi Morata

In caso di addio di Higuain, il primo obiettivo del Milan per l'attacco è Krzysztof Piatek del Genoa, ma il presidente rossoblù, Enrico Preziosi, non sembra intenzionato a cederlo a gennaio e per giunta in prestito. Lo riferisce Il Giornale che spiega che al momento la pista più concreta è quella che porta ad Alvaro Morata, che vuole lasciare il Chelsea e tornerebbe volentieri in Italia.