Il Giornale - Milan-Ibra, nuovo tentativo rossonero a gennaio? Ritentar non nuoce

Come riporta oggi Il Giornale, da via Aldo Rossi hanno fatto sapere a più riprese che non fu l'ad Ivan Gazidis a bloccare l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, ma sarebbe stato lo stesso attaccante svedere a rifiutare la proposta di Leonardo. Chissà che i rossoneri, che hanno un disperato bisogno di un giocatore come Ibra, non ci riprovino a gennaio: ritentar non nuoce.